Peloton Interactive: Erwarteter Kursanstieg trotz negativer Quartalsprognose und Kursverlust

Die Peloton Interactive Aktie hat in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren und der Kurs befindet sich in einem stark negativen Trend. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung für den Aktienkurs.

Das Unternehmen wird in 53 Tagen seine Quartalsbilanz vorlegen und Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Analysten erwarten einen leichten Rückgang beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Verlust soll sich verringern, aber nach wie vor negativ bleiben.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen weiteren Rückgang beim Umsatz und einen höheren Verlust im Vergleich zum Vorjahr. Die Peloton Interactive Aktie hat in den letzten 30 Tagen bereits beträchtlich an Wert verloren.

Analysten schätzen, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten um etwa +44,26% steigen könnte,...