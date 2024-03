Peloton Interactive-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Peloton Interactive liegt bei 54,74, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 68 für die Peloton Interactive, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Peloton Interactive verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Peloton Interactive daher in diesem Bereich eine "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien können auch den Aktienkurs beeinflussen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Peloton Interactive aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Peloton Interactive von 4,26 USD mit -31,84 Prozent Entfernung vom GD200 (6,25 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,27 USD auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet, da der Abstand -19,17 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Peloton Interactive-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.