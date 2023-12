Peloton Interactive Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Peloton Interactive auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 77,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,77, was bedeutet, dass Peloton Interactive hier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Peloton Interactive in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Peloton Interactive für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung für Peloton Interactive liegt im Durchschnitt bei "Neutral", basierend auf 7 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,46 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie bedeutet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf einer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.