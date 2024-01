Peloton Interactive Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Für Peloton Interactive liegt der aktuelle RSI bei 39,61, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 44 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Analysten bewerten die Peloton Interactive-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 7 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 145 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Peloton Interactive lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität und eine negative Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger rund um Peloton Interactive auf sozialen Medien deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Während in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwogen, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" angemessen bewertet.