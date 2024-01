Peloton Interactive Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Peloton Interactive. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 39,61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 44,17 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7-mal eine "Gut"-Bewertung, 6-mal eine "Neutral"-Bewertung und 1-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Peloton Interactive abgegeben. Auf Langfristbasis erhält die Aktie daher das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,72 USD erwarten sie eine Entwicklung von 145 Prozent und ein mittleres Kursziel von 16,46 USD. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Peloton Interactive wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Peloton Interactive beträgt derzeit 7,09 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,55 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Peloton Interactive auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.