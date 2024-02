Peloton Interactive Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Peloton Interactive abgegeben. Basierend auf diesen Einschätzungen wird die langfristige Bewertung als "Neutral" eingestuft. Für den kurzfristigen Zeitraum wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Im letzten Monat wurden 0 Analysten die Aktie als positiv, 1 als neutral und 0 als negativ eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für Peloton Interactive liegt bei 5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,21 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 18,76 Prozent hin, was als "Gut" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral" für die Peloton Interactive-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Peloton Interactive liegt bei 82,86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung bezüglich Peloton Interactive in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie von 4,21 USD 36,88 Prozent unter dem GD200 (6,67 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 5,88 USD, was einem Abstand von -28,4 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Peloton Interactive-Aktie als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.