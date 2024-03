Peloton Interactive Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Peloton Interactive ist auf langfristiger Basis als "Neutral" einzustufen. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, waren keine als gut und eine als neutral zu bewerten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu keiner positiven Bewertung kam. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5 USD, was einer Erwartung von 8,7 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 4,6 USD beträgt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die Diskussion überwiegend negativ war. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Peloton Interactive derzeit bei 6,27 USD verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 4,6 USD und hat damit einen Abstand von -26,63 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -14,02 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Peloton Interactive festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer tendenziell positiven Diskussion in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Peloton Interactive für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.