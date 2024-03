Peloton Interactive Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negativen Themen dominierten. Jedoch haben die Anleger in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Peloton Interactive gesprochen. Als Konsequenz wurde die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anhand der Verhältnisse von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen. Der RSI der Peloton Interactive liegt bei 68,06, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Peloton Interactive liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, die ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Peloton Interactive-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 6,09 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,45 USD liegt, was einer Abweichung von -26,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 4,9 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,18 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten für Peloton Interactive aus den letzten zwölf Monaten zeigen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Peloton Interactive vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 5 USD. Dies würde eine potenzielle Steigerung um 12,36 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,45 USD) bedeuten, was als "Gut"-Empfehlung angesehen wird. Insgesamt erhält die Peloton Interactive-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.