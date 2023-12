Peloton Interactive Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten Wochen wurde bei Peloton Interactive eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Peloton Interactive liegt bei 56,92 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,35 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der aktuelle Aktienkurs von Peloton Interactive liegt bei 6,19 USD, was einer Entfernung von -14,5 Prozent vom GD200 (7,24 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Der GD50 liegt bei 5,38 USD, was einer Kursentwicklung von +15,06 Prozent entspricht, und somit zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Aktie von Peloton Interactive, wovon 7 "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,46 USD, was einer Aufwärtspotential von 165,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Peloton Interactive somit ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Punkten der Analyse.