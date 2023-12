Peloton Interactive Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Peloton Interactive liegt der RSI bei 42,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 41,9 und bestätigt ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Peloton Interactive-Aktie ein Durchschnitt von 7,19 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,28 USD, was einem Unterschied von -12,66 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,42 USD, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Peloton Interactive eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Peloton Interactive ist "Neutral", basierend auf 7 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 162,17 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Peloton Interactive somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Peloton Interactive, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.