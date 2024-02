Peloton Interactive Aktie: Was für ein Plan!

Bei der technischen Analyse des Unternehmens Peloton Interactive wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,66 USD liegt, was einem Unterschied von -27,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,64 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-17,38 Prozent), wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Die Einschätzung der Analysten für Peloton Interactive in den letzten 12 Monaten zeigt, dass 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben wurde. Somit erhält das Unternehmen langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Neutral"-Titel angesehen, basierend auf den Empfehlungen aus der jüngsten Zeit. Die Analysten erwarten zudem eine positive Entwicklung des aktuellen Kurses von 4,66 USD auf ein mittleres Kursziel von 5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Peloton Interactive ist größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Dies wird durch positive Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, unterstützt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Peloton Interactive liegt bei 37,27 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,41 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Peloton Interactive-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.