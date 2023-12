Peloton Interactive Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Peloton Interactive Aktie in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Peloton Interactive auf dieser Stufe führt.

Im Laufe der letzten zwölf Monate wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Peloton Interactive-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Peloton Interactive-Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Peloton Interactive aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, beträgt 16,46 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 165,98 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,19 USD und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Peloton Interactive von 6,19 USD mit -14,5 Prozent Entfernung vom GD200 (7,24 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Hingegen weist der GD50 einen Kurs von 5,38 USD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +15,06 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Peloton Interactive-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) für Peloton Interactive betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (56,92 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,35) weisen darauf hin, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Aus diesem Grund erhält Peloton Interactive eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend ergibt sich eine gemischte Bewertung für Peloton Interactive, wobei die Stimmung in den sozialen Medien und die technische Analyse auf "Schlecht" hinweisen, während die Analystenbewertungen und das Kursziel eine "Neutral"- bis "Gut"-Empfehlung für die Aktie anzeigen.