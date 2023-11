Peloton Interactive Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktie von Peloton Interactive wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was zu einer erhöhten Diskussionsintensität führte. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Peloton Interactive derzeit bei 7,89 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 5,83 USD und hat somit einen Abstand von -26,11 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 4,99 USD erreicht, was einer Differenz von +16,83 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Analysten haben der Aktie von Peloton Interactive in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 positive, 6 neutrale und 1 negative Bewertung gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Für das Kursziel der Aktie liegt der Mittelwert bei 16,46 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 182,41 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Peloton Interactive.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Peloton Interactive liegt bei 31,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,27 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.