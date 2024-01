Peloton Interactive Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Peloton Interactive liegt bei 59,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,69 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Peloton Interactive eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Peloton Interactive in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Hierdurch ergibt sich ein "Neutral"-Rating für Peloton Interactive.

Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 7 Einstufungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben eine mögliche Steigerung um 170,35 Prozent, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Peloton Interactive somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.