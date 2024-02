Peloton Interactive Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die RSI der Peloton Interactive liegt bei 82,86, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation angesehen wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Signale aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird, da er 36,88 Prozent niedriger ist als der GD200 (6,67 USD). Der GD50 liegt bei 5,88 USD, was einen Abstand von -28,4 Prozent zum Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Peloton Interactive-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch haben sich die Anleger in letzter Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Peloton Interactive unterhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Peloton Interactive von Analysten insgesamt als neutral eingestuft. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "Neutral" mit einem Kursziel von 5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,76 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Peloton Interactive.