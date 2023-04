Peloton Interactive Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Für die Aktie Peloton Interactive stehen per 29.04.2023, 14:35 Uhr 8.88 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Peloton Interactive zählt zum Segment "Langlebige Güter und Bekleidung".

Wie Peloton Interactive derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Peloton Interactive-Aktie beträgt dieser aktuell 10,57 USD. Der letzte Schlusskurs (8,88 USD) liegt damit deutlich darunter (-15,99 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Peloton Interactive somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (11,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,86 Prozent), somit erhält die Peloton Interactive-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Peloton Interactive auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Peloton Interactive erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Peloton Interactive vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (16,97 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 91,07 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,88 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Peloton Interactive erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Peloton Interactive anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 66 Punkten, was bedeutet, dass die Peloton Interactive-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Peloton Interactive weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,53), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Peloton Interactive eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.