Peloton Interactive Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen wurde beobachtet, dass die Anzahl der negativen Kommentare über Peloton Interactive in den sozialen Medien zugenommen hat. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang und die Aktie erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Peloton Interactive etwas mehr oder etwas weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -27,35 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,07 USD mit dem aktuellen Kurs (4,41 USD) vergleicht. Daher erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 4,86 USD unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,41 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im vergangenen Jahr erhielt Peloton Interactive insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,38 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und somit erhält Peloton Interactive in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Peloton Interactive zeigt einen Wert von 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,6 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".