Peloton Interactive Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Peloton Interactive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,39 USD verzeichnet, was einen Abweichung von -31,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,35 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 5,58 USD, und der letzte Schlusskurs liegt mit -22,04 Prozent ebenfalls unter diesem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments gab es in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen über Peloton Interactive. An 11 Tagen herrschte eine vorwiegend positive Stimmung, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

Die Analysteneinschätzung für Peloton Interactive zeigt in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 USD, was eine potenzielle Steigerung von 14,94 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,35 USD) bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Peloton Interactive liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 64,62 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.