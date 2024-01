Peloton Interactive Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Analyse der Analysten für Peloton Interactive ergibt eine neutrale Gesamtbewertung, basierend auf 7 Kaufempfehlungen, 6 neutralen Empfehlungen und 1 negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,46 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 195,59 Prozent entspricht, was eine positive Bewertung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Peloton Interactive in den letzten Monaten eher gering war, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt und insgesamt zu einer negativen Gesamtbewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Peloton Interactive als überkauft betrachtet wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der einen längeren Zeitraum betrachtet, weist hingegen auf eine neutrale Situation hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die aktuelle Abweichung des Aktienkurses von Peloton Interactive vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage hingegen führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Peloton Interactive auf Basis der Analysen von Analysten, Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.

Sollten Peloton Interactive Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Peloton Interactive jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Peloton Interactive-Analyse.

Peloton Interactive: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...