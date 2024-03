Peloton Interactive Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten vier Wochen konnte bei Peloton Interactive eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht verändert, daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Peloton Interactive liegt bei 54,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 68 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Entsprechend wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht ebenfalls als "Neutral"-Titel betrachtet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 17,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,26 USD) aus hindeutet. Somit erhält Peloton Interactive von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.