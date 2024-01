Peloton Interactive Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich der Peloton Interactive-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Zusammenfassend ergibt sich für Peloton Interactive in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Peloton Interactive insgesamt 14 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" war. Diese setzte sich aus 7 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 16,46 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 169,46 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Peloton Interactive in diesem Abschnitt somit eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Peloton Interactive-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,04 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 6,11 USD weicht somit um -13,21 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Peloton Interactive-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 49,62 und einem RSI25-Wert von 51,56, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.