Peloton Interactive Aktie: Füße still halten!

Bei Peloton Interactive gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Peloton Interactive-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (64,97) zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Peloton Interactive.

Analytiker haben der Peloton Interactive-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung gegeben, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,1 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Neutral".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Peloton Interactive mit 4,27 USD sowohl kurzfristig als auch langfristig deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 bzw. 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.