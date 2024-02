Peloton Interactive Aktie: Es geht auch anders!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Präsenz von Peloton Interactive in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Peloton Interactive diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,42 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (4,54 USD) um -29,28 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,61 USD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -19,07 Prozent darstellt. Auch hier erhält die Peloton Interactive-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 0 Analysten die Aktie als "Gut" und 1 als "Neutral" bewertet haben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 10,13 Prozent und ein mittleres Kursziel von 5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Peloton Interactive-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher für Peloton Interactive eine gemischte Bewertung, die von den harten und weichen Faktoren sowie den Einschätzungen der Analysten beeinflusst wird.