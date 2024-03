Peloton Interactive Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analysten bewerten die Aktie von Peloton Interactive auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie bewertet, wobei keine Bewertung als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Im vergangenen Monat gab es keine Updates der Analysten zu Peloton Interactive. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 5 USD, was einer Erwartung von 6,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,71 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Peloton Interactive mit einem RSI-Wert von 39,08 derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Peloton Interactive über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotz positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Peloton Interactive von Analysten als "Neutral" eingestuft, während die technische Analyse und das Sentiment gemischte Signale senden. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.