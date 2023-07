Peloton Interactive: In 104 Tagen Quartalszahlen - Umsatzsteigerung und Gewinnprognosen erwartet

In nur 104 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Peloton Interactive seine Quartalsbilanz für das erste Quartal präsentieren. Investoren sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten dürfen und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Marktkapitalisierung von Peloton Interactive beläuft sich derzeit auf 2,74 Mrd. EUR, und es sind nur noch 104 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Daten. Die aktuellen Analysen deuten darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzzuwachs verzeichnen könnte. Im ersten Quartal des laufenden Jahres erzielte Peloton Interactive einen Umsatz von 549,12 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +6,50 Prozent auf 584,85 Mio. EUR erwartet wird. Auch...