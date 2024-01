Peloton-Aktie: Ein unerwarteter Kurstreiber

Der Peloton-Aktie (WKN: A2PR0M) glückte ein erfreulicher Start ins Börsenjahr 2024. In den beiden letzten Handelstagen schoss das Papier des US-Fitnessunternehmens um satte +25% in die Höhe. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk von Peloton und wie nachhaltig ist es?