Peloton-Aktie: Endlich mal ein Lichtblick

Für die Peloton-Aktie (WKN: A2PR0M) ging es im US-Handel am Donnerstag um über +5% nach oben. Damit verzeichnete der Titel des US-Fitnessunternehmens den dritten Tag in Folge einen Kursgewinn und legte in Summe um über +11% zu. Finden Anleger nach zwei katastrophalen Börsenjahren endlich wieder Geschmack an der Peloton-Aktie?