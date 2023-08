Peloton-Aktie -23%: Der Engel ist zu Boden gestürzt

Die Kursentwicklung der Peloton-Aktie (WKN: A2PR0M) treibt Anlegern weiterhin die Tränen in die Augen. Am Mittwoch rauschte der Titel des Fitnessgerätherstellers um -23% in den Keller. Seit ihrem Allzeithoch Ende 2020 hat die Peloton-Aktie sage und schreibe über 95% ihres Wertes verloren. Wird sie jemals wieder aus dem Kurskeller herauskommen?