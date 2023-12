Mit Pelican Resources wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Consilium Acquisition Corp I Ltd":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger berichten. Insgesamt waren sechs Tage von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunshine Metals -Australia diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Im Rahmen der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren herangezogen, um den aktuellen Trend der Sunshine Metals -Australia-Aktie zu bewerten. Dabei wurde der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,02 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,014 AUD (-30 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,02 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-30 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Sunshine Metals -Australia-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die damit verbundene Stimmung können auch Auswirkungen auf Aktien haben. Bei Sunshine Metals -Australia wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.