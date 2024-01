Pelican Resources Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die technische Analyse der Sunshine Metals -Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,013 AUD, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Sunshine Metals -Australia in den letzten Monaten zugenommen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch nahezu unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Sunshine Metals -Australia in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sunshine Metals -Australia-Aktie liegt bei 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,31 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sunshine Metals -Australia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.