Pelican Resources Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Sunshine Metals -Australia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,011 AUD, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen mit jeweils 0,02 AUD ebenfalls einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Sunshine Metals -Australia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 56,25 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde in den letzten ein bis zwei Tagen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Sunshine Metals -Australia hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.