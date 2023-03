Pelemix hat die Übernahme von Even-Ari Green Ltd. bekannt gegeben

TEL-AVIV, Israel, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Pelemix Ltd. gab heute bekannt, dass das Unternehmen den in Israel ansässigen Hersteller von Kultursubstraten Even-Ari Green Ltd. (EAG) übernommen hat.Im Rahmen der Vereinbarung werden die Mitarbeiter von EAG dem wachsenden globalen Team von Pelemix beitreten. Danny Levinson, Gründer und Geschäftsführer von EAG, wird als Geschäftsführer der EAG-Division im neuen Unternehmen bleiben und direkt an den globalen Geschäftsführer von Pelemix, Tal Brod, berichten.„Die Übernahme von Even-Ari Green ist für Pelemix wichtig, da sie dazu beiträgt, unseren Fußabdruck auf dem israelischen Markt zu vertiefen", so die offizielle Aussage von Brod. „Die Übernahme bietet uns die Möglichkeit, unsere Fähigkeit zu erweitern, eine Vielzahl von Kunden in den Segmenten Hobby- und professionelle Züchter zu bedienen. Die Erfahrung von EAG im Bereich der Hobby- und professionellen Baumschulmärkte ist eine bedeutende Stärke, die der bereits starken Marke von Pelemix hinzugefügt wird."EAG ist ein Marktführer im Bereich der Kultursubstrate sowohl in Bezug auf die Qualität als auch auf die Fertigungstechnologie. Die Kokossubstrate von Pelemix werden weltweit als Kultursubstrate für hydroponische Pflanzen, Pflanzenvermehrung, Obst- und Gemüseproduktion, Cannabis-Anbau sowie Produktion von Topfpflanzen und Beetpflanzen eingesetzt und richten sich hauptsächlich an den professionellen Züchtermarkt.„Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich aus dieser Fusion für beide Marken ergeben werden", sagte Levinson in einer offiziellen Aussage. „Die Möglichkeit, EAG in Israel unter Verwendung des fortschrittlichen technischen Know-hows von Pelemix zu erweitern, bietet in den kommenden Jahren großes Potenzial für beide Marken", fügte Levinson hinzu.Informationen zu PelemixPelemix ist weltweit führend im Markt für Kokossubstrate für hydroponische Züchter und Baumschulen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 11 Standorten weltweit.Derek Fee, 602-1 Yorkdale Road, Toronto ON M6A 3A1, 416-780-5898, E-Mail: derek.fee@iko.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pelemix-hat-die-ubernahme-von-even-ari-green-ltd-bekannt-gegeben-301772545.htmlOriginal-Content von: Pelemix Ltd., übermittelt durch news aktuell