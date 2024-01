Pelangio Exploration Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Pelangio Exploration-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,03 CAD liegt, was dem aktuellen Kurs entspricht. Dies ergibt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 0,02 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+50 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pelangio Exploration von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Allerdings schüttet Pelangio Exploration derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass Pelangio Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielte, was eine Underperformance im Branchenvergleich von -6,06 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.