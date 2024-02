Pelangio Exploration Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Pelangio Exploration: Aktuelle Analyse zeigt neutrale Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Pelangio Exploration wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Diese Analyse ergibt interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Im Durchschnitt hat die Aktie eine mittlere Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pelangio Exploration in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI von 50 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit zeigt sich auch hier eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Pelangio Exploration im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,14 Prozent erzielt, was 34,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,6 Prozent, und Pelangio Exploration liegt aktuell 34,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Pelangio Exploration 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die aktuelle Analyse eine neutrale Bewertung für Pelangio Exploration ergibt.