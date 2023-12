Pelangio Exploration Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Pelangio Exploration zeigt eine Einstufung von "Gut" bei einem Niveau von 0. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung mit einem Wert von 0, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Pelangio Exploration in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Pelangio Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,1 Prozent im Vergleich zur Branche. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,57 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Pelangio Exploration um 6,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt Pelangio Exploration mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) niedriger, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt, da die Differenz 3,67 Prozentpunkte beträgt.