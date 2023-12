Pekin Life Insurance Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Pekin Life Insurance wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Neben Analysen aus Bankhäusern wird auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Pekin Life Insurance zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pekin Life Insurance-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Pekin Life Insurance.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Pekin Life Insurance-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 11,5 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,35 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt wird Pekin Life Insurance basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, RSI und technischer Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.