Peiport, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie des Unternehmens Peiport wird hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Peiport die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Peiport zeigt einen Wert von 72,22, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,73 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung für Peiport fällt somit ebenfalls auf "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Peiport von 0,445 HKD eine Entfernung von +20,27 Prozent vom GD200 (0,37 HKD) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,45 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Peiport-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Wer aktuell in die Aktie von Peiport investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,97 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,49 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten.