Peiport Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Analyse der Stimmung und Diskussion über die Peiport-Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Peiport-Aktie von 0,485 HKD um +3,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite liegt die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) um +27,63 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die charttechnische Entwicklung in beiden Zeiträumen führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Peiport-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Informationstechnologie"-Branche eine Rendite von 68,8 Prozent erzielt hat, was mehr als 90 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,32 Prozent verzeichnete, liegt die Peiport-Aktie mit 89,12 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Peiport-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 42,59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Peiport-Aktie.