Peiport Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Peiport, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Peiport in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Peiport-Aktie um +34,72 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 50 Handelstage liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Peiport mit 3,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.