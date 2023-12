Peiport Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Unternehmen Peiport wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. Gemäß des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 12 wird die Aktie im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als unterbewertet eingestuft. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Peiport im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 3,97 % aus, was 1,5 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies resultiert in einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls berücksichtigt. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen besprochen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Peiport bei 0,37 HKD verortet, während der Aktienkurs selbst bei 0,46 HKD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +24,32 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (+9,52 Prozent) ein positives Signal, wodurch der Gesamtbefund auf "Gut" lautet.