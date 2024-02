Pegasystems Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Analystenbewertung für Pegasystems sieht insgesamt neutral aus, da 2 Kauf-, 2 Halten- und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 59,67 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -5,17 Prozent fallen könnte, da er zuletzt bei 62,92 USD lag. Aus diesem Grund wird die Aktie von den Analysten als "schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An 13 Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag hingegen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Schlusskurs der Pegasystems-Aktie am letzten Handelstag bei 62,92 USD, was einen Unterschied von +30,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 48,04 USD darstellt. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 50,03 USD liegt mit einem Unterschied von +25,76 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Pegasystems derzeit eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.