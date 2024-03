Pegasystems Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Pegasystems liegt aktuell bei 67,86, was 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 54 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie von Pegasystems eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Pegasystems eine Rendite von 42,65 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 2,93 Prozent, wobei Pegasystems mit 39,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Pegasystems positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pegasystems-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 49,63 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 62,6 USD liegt, was einer Abweichung von +26,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) lag bei 54,64 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+14,57 Prozent Abweichung) liegt. Dadurch erhält die Pegasystems-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.