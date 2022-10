Pegasystems Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Evans, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.10.2022, 03:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse NYSEAmerican mit 37.32 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Evans auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,98 ist die Aktie von Evans auf Basis der heutigen Notierungen 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (19,69) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Evans damit 11,69 Prozent unter dem Durchschnitt (14,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 10,51 Prozent. Evans liegt aktuell 7,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Evans liegt bei 55,26, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Evans bewegt sich bei 59,78. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

4. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Evans haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Evans wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Evans auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

6. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Evans liegt mit einer Dividendenrendite von 3,38 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 5,4, wodurch sich eine Differenz von -2,02 Prozent zur Evans-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

7. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Evans beläuft sich mittlerweile auf 37,85 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,32 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,4 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 37,61 USD. Somit ist die Aktie mit -0,77 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

8. Analysteneinschätzung: Evans erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evans vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (39 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 4,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,32 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Evans erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

Damit erhält die Evans-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.