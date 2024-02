Pegasus Digital Mobility Acquisition Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pegasus Digital Mobility Acquisition-Aktie zeigt einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 18,18 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Pegasus Digital Mobility Acquisition-Aktie mit 11,25 USD derzeit etwa 1,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv für die Pegasus Digital Mobility Acquisition-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Pegasus Digital Mobility Acquisition-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Stimmungsbewertung sowie die Anzahl der Diskussionsbeiträge bleiben neutral.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Pegasus Digital Mobility Acquisition-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.