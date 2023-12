Pegasus Digital Mobility Acquisition Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.":

Die Analyse des Sentiments und Buzz ist ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie auf Basis der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Im Fall von Pegasus Digital Mobility Acquisition zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die Anlegerstimmung bei Pegasus Digital Mobility Acquisition in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 10,77 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,1 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,06 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,04 USD, was zu einem Abstand von +0,54 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pegasus Digital Mobility Acquisition-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pegasus Digital Mobility Acquisition.