Pegasus Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Pegasus-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating eingestuft. Der Kurs liegt bei 0,71 HKD, was einem Abstand von +2,9 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Kurs jedoch um +5,97 Prozent höher, was als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pegasus-Aktie liegt bei 33,33 und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht hingegen bei 25, was auf eine gute Einschätzung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Pegasus-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Pegasus-Aktie mit 2,94 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,01 Prozent. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 18,53 Prozent, wobei die Pegasus-Aktie aktuell 15,58 Prozent darunter liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

