Pegasus Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Textilunternehmen Pegasus hat eine Dividendenrendite von 2,9%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,18% bedeutet dies eine Unterrendite von 3,29 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pegasus beträgt aktuell 42, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 36 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pegasus-Aktie kurzfristig überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine positive Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Pegasus eine Performance von -6,87% erzielt, während vergleichbare Aktien in der Branche im Durchschnitt um 24,89% gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -31,76% im Branchenvergleich, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Pegasus-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des KGVs, des RSI und der Branchenvergleichsperformance.