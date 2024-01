Pegasus Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Pegasus in der Branche der zyklischen Konsumgüter zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance einen Anstieg um 4,41 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,73 Prozent, wobei Pegasus mit 14,31 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Pegasus mit 1,41 % niedriger als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, was zu einem geringeren Ertrag in Höhe von 4,74 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Pegasus liegt bei 42,86, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pegasus mit einem Wert von 44,68 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 32,49, was einen Abstand von 38 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.