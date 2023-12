Peet Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Peet-Aktie im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung erfahren hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum üblichen Niveau nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Peet-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Peet-Aktie mit 1,22 AUD derzeit +0,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +1,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Peet-Aktie liegt derzeit bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating auslöst. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Peet-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien kam die Peet-Aktie zuletzt zur Diskussion, jedoch ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ mit dem Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt für die Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Neutral".