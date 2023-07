Peer Ledger und Alitheon sorgen für Authentizität und ESG-Rückverfolgbarkeit bei Edelmetallen, Luxus- und Konsumgütern und darüber hinaus

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Bellevue, Washington und Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire) -Neue Partnerschaft verbindet unwiderlegbar authentifizierte physische Produkte mit ihren unveränderlichen digitalen Aufzeichnungen, um die Herkunft zu gewährleisten und die Produktintegrität zu schützenAlitheon, ein Unternehmen für optische KI-Technologie, und Peer Ledger (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3917041-1&h=3783549810&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3917041-1%26h%3D3721402707%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peerledger.com%252F%26a%3DPeer%2BLedger&a=Peer+Ledger), ein Unternehmen für verantwortungsvolle Lieferketten, haben die patentierte FeaturePrint® -Technologie von Alitheon in die patentierte MIMOSI™ Connect-Plattform von Peer Ledger integriert. Die kombinierte Lösung wird eine nahtlose und berührungslose Überprüfung der Authentizität und Rückverfolgbarkeit für viele Arten von Industrie- und Verbraucherprodukten entlang der Kontrollkette bieten, um deren Integrität zu gewährleisten.Ein dringender Anwendungsfall für die Partnerplattformen ist die Verhinderung von konfliktbezogener Finanzierung. Illegale Aktivitäten rund um Edelmetallbarren werden zunehmend zu einem ernsthaften Problem, denn irregeführte und unwissende Händler verlangen mehr Nachverfolgungs-, Überwachungs- und Authentifizierungsverfahren. Alitheons Feature Print bietet Veredlern von Edelmetallbarren eine eindeutige Kennung - eine Art digitalen Fingerabdruck - als zusätzliche Sicherheitsfunktion für ihre Barren. Die automatische Dokumentation von Inspektions- und Authentifizierungsvorkommnissen vor Ort und ihrer Ergebnisse auf den integrierten Plattformen MIMOSI und FeaturePrint ist eine weitere überzeugende Kontrollfunktion der heute am weitesten verbreiteten Vertrauensplattformen für Lieferketten auf dem Markt.„Mit dem Aufkommen des digitalen Handels und weltweit verteilter Anbieter werden Produkte immer anfälliger für illegale Aktivitäten und die Nichteinhaltung von ESG-Richtlinien. Da der Diebstahl geistigen Eigentums zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt, illegaler Kinderarbeit und finanziellen Verlusten führt, müssen Unternehmen und Verbraucher in der Lage sein, der Herkunft der von ihnen gekauften Produkte und der damit verbundenen Daten zu vertrauen," erklärte Roei Ganzarski, CEO von Alitheon. „Die Lösung von Alitheon und Peer Ledger baut auf den Stärken beider Unternehmen auf und bietet ein hohes Maß an Vertrauen."MIMOSI Connect ist eine umfassende digitale Produktpass-Plattform, die Cloud-, Blockchain-, KI-, GPS- und IoT-Technologien verwendet. Sie bietet Unternehmen eine vertrauenswürdige, dauerhafte Aufzeichnung validierter Transaktionen, Dokumente und ESG-Metriken entlang der gesamten Lieferkette, um eine verantwortungsvolle Beschaffung zu unterstützen und Ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Die Integration von FeaturePrint in MIMOSI Connect schafft eine zusätzliche Ebene des bewährten Vertrauens für Lieferketten und minimiert so Umwelt- und Menschenrechtsrisiken.,,Peer Ledger ermöglicht es der Industrie nun, jede Art von Verbraucher- oder Industrieprodukt über die MIMOSI Connect Digital Product Passport (DPP) Plattform mit nur einem Foto zu authentifizieren. Dies geschieht durch unsere elegante Integration mit der optischen FeaturePrint KI-Plattform von Alitheon. Die Effizienz und die Minimierung des ESG-Risikos sind enorm," sagte Dawn Jutla, Gründerin und Co-CEO von Peer Ledger. „Die bahnbrechende Integration von Peer Ledger und Alitheon ist attraktiv für das Trio aus Regulierungsbehörden, die neue ESG-Vorschriften durchsetzen, für Unternehmen, die sich mit einer Flut neuer globaler Berichterstattungen über die Einhaltung der Vorschriften, konfrontiert sehen, und entspricht dem Wunsch der Verbraucher nach verantwortungsvoll produzierten, umweltfreundlichen Waren.MIMOSI Connect ist interoperabel und unterstützt jeden ESG-Standard, verfolgt die Geschehnisse im Produktlebenszyklus und sammelt qualitativ hochwertige, verifizierte ESG-Daten von der Gewinnung über den Transport, die Verarbeitung, den Vertrieb, den Einzelhandel, das Recycling und das Ende des Lebenszyklus entlang aller Arten von Produktlieferkette. Die Integration von FeaturePrint ermöglicht es Branchen, physische Güter über ihre Lieferketten und während der gesamten Lebensdauer des Produkts hinweg einfach und unwiderruflich zu authentifizieren und nachzuverfolgen und so deren physische und digitale Herkunft zu gewährleisten. Darüber hinaus werden diese Geschehnisse beinahe umgehend für berechtigte Parteien sichtbar gemacht, wodurch die Kontrolle weiter verbessert wird.Sehen Sie sich aufYouTube eine Demo dieser integrierten Technologie an.Informationen zu AlitheonAlitheon® ist ein in Bellevue, Washington, ansässiger Marktführer im Bereich der fortschrittlichen optischen KI und Erfinder von FeaturePrint®, einem patentierten System, das die physische und die digitale Welt über eine sichere und unveränderliche Verbindung miteinander verknüpft. FeaturePrint digitalisiert für Gegenstände und Produkte das, was Fingerabdrücke für Menschen sind - eine einzigartige, eindeutige Kennung, bei der Sie nichts markieren, verändern oder dem Gegenstand hinzufügen müssen. Mit nur einer Kamera ermöglicht FeaturePrinting die Identifizierung, Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit einzelner Gegenstände aus Millionen ähnlicher Objekte. Mit FeaturePrint werden Fälschungen vermieden, eine falsche Identifizierung von Teilen ausgeschlossen und die Verwendung falscher Produkte minimiert. FeaturePrint wird derzeit für zahlreiche Nachverfolgungs-, Rückverfolgungs- und Authentifizierungszwecke in den Bereichen Automobil, Pharmazeutika, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, medizinische Geräte, Edelmetalle sowie Luxus- und Sammlerwaren eingesetzt.Information zu Peer LedgerPeer Ledger (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3917041-1&h=3997659046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3917041-1%26h%3D1251104925%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstats.newswire.com%252Fx%252Fhtml%253Ffinal%253DaHR0cHM6Ly9wZWVybGVkZ2VyLmNvbS8%2526hit%25252Csum%253DWyIzNDJrbGYiLCIzNDJrbGciLCIzNDJrbGUiXQ%26a%3DPeer%2BLedger&a=Peer+Ledger) ist ein innovativer Technologieführer mit Sitz in Kanada im Bereich fortschrittlicher Verteilungssysteme und Erfinder von MIMOSI™ Connect, einer patentierten Plattform für digitale Produktpässe, die es Unternehmen ermöglicht, die Herkunft, die Umgestaltung, den Weg und die Nachhaltigkeit von Materialien und Verfahren, die zur Herstellung ihrer Produkte verwendet werden, zu erfassen, zu validieren und abzugleichen. MIMOSI™ erfasst Scope 3Kohlenstoffemissionen und weitere ESG-Metriken in den Lieferketten von Unternehmen. MIMOSI™ wird in den Lieferketten der Automobil-, chemischen, Lebensmittel-, Gold- und Stahlindustrie und im Einzelhandel eingesetzt bzw. erfolgreich getestet.Video – https://www.youtube.com/watch?v=4wLanUFSDas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3917041-1&h=2896603749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3917041-1%26h%3D492680686%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D4wLanUFSDas%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D4wLanUFSDas&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4wLanUFSDas)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/peer-ledger-und-alitheon-sorgen-fur-authentizitat-und-esg-ruckverfolgbarkeit-bei-edelmetallen-luxus--und-konsumgutern-und-daruber-hinaus-301875797.htmlPressekontakt:Alitheon: Wendi Sheridan,Interdependence PR,(215) 630-5287,wendi@interdependence.com; Peer Ledger: Frank Bernard,Peer Ledger,(514) ARMS- 895-6082,Frank.bernard@peerledger.comOriginal-Content von: Alitheon, übermittelt durch news aktuell